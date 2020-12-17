الرئاسة الفرنسية تُعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس، عن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، وفق بيان صادر عن قصر الإليزيه .

وأوضح الإليزيه بأن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة 7 أيام ويمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

وكشف مسؤول بالقصر الرئاسي الفرنسي لوكالة « رويترز » أن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان بتاريخ 22 ديسمبر الحالي.

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