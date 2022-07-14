السعودية تبدأ استقبال طلبات إصدار التأشيرات لتأدية مناسك العُمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الخميس، عن بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العُمرة، خلال موسم العمرة من العام القادم 1444 هجري بدءا من اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة أن بدء العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 2022/7/30 ، مشيرة إلى أن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة يكون عبر تطبيق « اعتمرنا »، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين.

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