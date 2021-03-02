السعودية تشترط لقاح كورونا لأداء فريضة حج 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الاثنين، أن تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا شرط رئيسي للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.

ودعا وزير الصحة السعودية توفيق الربيعة، إلى الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة من أجل تشغيل المرافق الصحية في مكة.

ولم تكشف الوزارة، تفاصيل حول الحجاج القادمون إن كانوا خارج المملكة أو الداخل، سيشترط أخذ اللقاح ضد كورونا في بلدانهم.

كما لم يذكر الوزير السعودي، إن كان حج هذا العام سيقتصر على حجاج الداخل من جميع الجنسيات مثل ما حدث العام الماضي.

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