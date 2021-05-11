السعودية تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

أعلنت المملكة العربية السعودية مساء اليوم الثلاثاء، أنه تعذر رؤية هلال شهر شوال، وبالتالي سيكون يوم الأربعاء متمماً لشهر رمضان، ويوم الخميس أول أيام عيد الفطر.

ودعت المحكمة العليا السعودية في بيان لها، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء الثلاثاء الموافق 29 رمضان.

وقالت المحكمة إنها « ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1442هـ، الموافق 11 ماي 2021″.

وأضافت أنها « ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة ».

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