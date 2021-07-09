السعودية تُعلن الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت المحكمة العليا « دائرة الأهلة » في السعودية اليوم الجمعة، عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الجمعة، وأن غد السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة وبعد غد الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة.

وأوضحت المحكمة العليا، أن الوقوف بعرفة سيكون يوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1442هـ الموافق 19 جويلية، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 20 جويلية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية.

وذكرت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أمس، أنه تم انهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، التي بدأت بتاريخ الثالث من ذي القعدة 1442هـ، حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

وأكدت وزارة الحج، أن الـ60 ألف هم الذين انطبقت عليهم الاشتراطات والمعايير الصحية والتنظيمية لحج هذا العام، منوها بإصدار التصاريح اللازمة لهم، والذين يمثلون 150 دولة، بحسب الأعداد المعتمدة لحج هذا العام.

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