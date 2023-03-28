السعودية: مصرع 20 شخصا وإصابة 29 آخرين في انقلاب حافلة

توفي 20 شخصا وأصيب 29 آخرون، في حادث انقلاب حافلة بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية.

وذكرت قناة الاخبارية السعودية يوم الاثنين، أن الحادث وقع بسبب وجود مشكلة في الحافلة القادمة من محافظة خميس مشيط حيث ارتطمت بنهاية أحد الجسور.

وأوضحت القناة أن أغلب ركاب الحافلة كانوا متوجهين إلى مكة المكرمة، مشيرة الى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص .

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