السعودية وقطر ودول عربية أخرى تعلن غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت المحكمة العليا في السعودية اليوم الخميس، أن غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.

كما أعلنت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، ثبوت رؤية هلال شوال وأن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في حين ذكرت سلطنة عُمان أن أول أيام العيد بعد غد السبت لعدم رؤية الهلال.

كما أعلنت كذلك الإمارات العربية واليمن يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويتم تحري هلال شهر شوال في معظم الدول العربية والإسلامية مساء يوم 29 رمضان 1444هـ الموافق لليوم الخميس 20 أفريل 2023.

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