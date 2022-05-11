السفير الأمريكي بتل أبيب: ندعو لتحقيق معمّق في ملابسات مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

اخر تحديث : 11/05/2022

السفير الأمريكي بتل أبيب: ندعو لتحقيق معمّق في ملابسات مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

أكّد السفير الأمريكي لدى تل أبيب في تغريدة على تويتر صباح اليوم الأربعاء، أنه حزين لمقتل الصحفية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، داعيا لتحقيق معمق في ملابسات مقتلها وملابسات إصابة صحفي آخر في جنين.

من جهته، أعرب السفير البريطاني لدى تل أبيب في تغريدة له، عن « حزنه للغاية للوفاة المأساوية لشرين أبو عاقلة، مطالبا بالسماح للصحفيين بالعمل في أمن » .
وللتذكير فقد استُشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة صباح اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الصهيوني، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.


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