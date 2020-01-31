السويد تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت هيئة الصحة العامة في السويد اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى امرأة قرب يونشوبيغ.

وحسب السلطات الصحية، فإن المرأة المصابة، زارت منطقة ووهان، في الصين، مركز انتشار الفيروس، وقد ظهر عليها أعراض على شكل سعال، بعد وصولها إلى السويد، مشيرة إلى أن المرأة عادت للبلاد في تاريخ الـ24 من جانفي، وكانت بحالة جيدة، لكن لاحقاً بدأت الأعراض تظهر عليها.

وأشارت مسؤولية عن هيئة الصحة العامة إلى أن المصابة ليست في حالة خطرة وأنه يتم التعامل مع حالتها بطريقة جيدة وآمنة.

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