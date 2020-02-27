السويد تعلن عن ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا

أكدت إدارة مقاطعة فاسترا جوتلاند بالسويد، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل ثاني حالة إصابة بالكورونا في السويد.

وكشف تلفزيون السويد بأن الحالة يتم الاعتناء بها في مستشفى ساهلجرينسكا الجامعي في مدينة يوتوبوري.

وبين التلفزيون بأن الشخص المصاب هو رجل في الثلاثينيات من عمره، وظهرت عليه أعراض المرض بعد ثلاثة أيام من عودته من إيطاليا.

وحسب الرعاية الصحية في المقاطعة فإن المصاب يشعر بحالة جيدة، لكنه في حالة مراقبة.

وباشرت السلطات المعنية بتتبع الأشخاص الذين تربطهم بالمصاب علاقة وثيقة والتقوا به خلال الأيام السابقة للتأكد من خلوهم من المرض.

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