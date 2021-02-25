الصحة العالمية: انتهاء جائحة كورونا في بداية 2022

توقع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ اليوم الخميس، انتهاء جائحة فيروس كورونا في أوائل العام القادم 2022.

وقال كلوغ: « تجاوزنا السيناريو الأسوأ للوباء، وبتنا اليوم نعرف معلومات أكثر عن الفيروس التاجي مقارنة بما كنا نعرفه مع بدء تفشيه في 2019″.

وأشار كلوغ إلى أن الفيروس على هذا النحو سيبقى بين الناس، ولن تكون هناك ببساطة حاجة إلى قيود، معتبرا أن هذا مجرد توقع، لأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع بالضبط كيف سيتطور الوضع، وفقاً لموقع صحيفة « روسكايا غازيتا ».

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت مساء الأربعاء الماضي، عن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر أرجاء المعمورة، بنسبة 16%.

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