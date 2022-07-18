الصحة العالمية تعلن تفشّي فيروس « ماربورغ » في غانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشّي فيروس «ماربورغ» المعروف باسم «مرض القرد الأخضر»، في غانا.

وقالت منظمة الصحة العالمية ، الأسبوع الماضي إن معدلات الوفاة في الإصابة بفيروس ماربورغ تراوحت بين 24% و88% في موجات التفشي السابقة، موضحة أن النسبة تعتمد على سلالة الفيروس وأسلوب مواجهة الحالات.

من جانبها، أعلنت دائرة الخدمات الصحية الغانية انها سجلت إصابتين بهذا الفيروس النادر الذي يسبب الحمى النزفية،مشيرة إلى أن الشخصين المصابين، و98 شخصاً خالطوهم أخضعوا للحجر الصحي.

وينتمي فيروس «ماربورغ» إلى نفس عائلة إيبولا، وقد تفشى في السابق بأماكن أخرى عبر إفريقيا بأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

وعرّفت الصحة العالمية حمى ماربورغ النزفية على أنه مرض وخيم وشديد الفتك بالناس يسبّبه فيروس من الفصيلة نفسها التي ينتمي إليها الفيروس المسبّب لحمى الإيبولا النزفية، وكلاهما قادرين على إحداث فاشيات وخيمة تتسم بمعدلات إماتة مرتفعة، والجدير بالذكر أنّه لا يوجد لقاح ولا علاج محدّد لمكافحة هذا المرض.

وينتقل الفيروس بين البشر عبر مخالطة أحد المصابين به عن كثب، و الفيروس لا يسري بين البشر أثناء فترة حضانته. ويُصاب الإنسان بالعدوى جرّاء ملامسة دم المريض أو سوائل جسمه الأخرى (البراز والقيء والبول واللعاب والإفرازات التنفسية) التي تحتوي على الفيروس بتركيزات عالية.

وتزداد قدرة المصابين على نقل العدوى كلّما تطوّر المرض لديهم، وتبلغ تلك القدرة ذروتها خلال مرحلة المرض الوخيمة.

وتتراوح فترة الحضانة بين 3 أيام إلى 9 أيام، ويبدأ المرض الناجم عن فيروس ماربورغ فجأة بصداع حاد ووعكة شديدة، ومن أعراضه الشائعة أيضاً الأوجاع والآلام العضلية وحمى شديدة وإسهال مائي حاد وألم ومغص في البطن وغثيان وتقيّؤ.

ويُظهر الكثير من المرضى أعراضاً نزفية وخيمة في الفترة بين اليوم الخامس واليوم السابع، وفي الحالات المميتة تحدث الوفاة في الفترة بين اليوم الثامن واليوم التاسع بعد ظهور الأعراض ويسبقها عادة صدمة، وفقا لما أوردته منظمة الصحة العالمية.

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