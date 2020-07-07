الصحة العالمية: كورونا لم يبلغ ذروته وينتقل عبر الهواء

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، من أن انتشار وباء كوفيد-19 « يتسارع » وقد أودى بـ400 ألف شخص خلال نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه لم يبلغ ذروته بعد، وأن هناك أدلة مبدئية على انتقال كورونا عبر الهواء.

وبين غيبريسوس بأن بعض الدول أحرزت تقدماً كبيراً في خفض عدد الوفيات لديها، في حين لا يزال عدد الوفيات في دول أخرى يرتفع.

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