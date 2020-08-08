الصحة اللبنانية: أكثر من 60 مفقودا جراء انفجار بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، أن « هناك أكثر من 60 مفقودا جراء الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والأضرار المادية.

يُشار إلى أن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع الثلاثاء الماضي، ارتفع إلى 154 شخصا، حيث أن 120 شخصا من المصابين، البالغ عددهم 5 آلاف شخص، حالتهم حرجة.

وقد وقع الانفجار الهائل نتيجة 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات بعد مصادرتها من سفينة شحن روسية.

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