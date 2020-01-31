الصين: ارتفاع قتلى فيروس كورونا إلى 213 شخصا وتسجيل 9692 إصابة



أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان لها اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213 بنهاية أمس الخميس، بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.

وأفادت اللجنة بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة داخل الصين بلغ 9692 بنهاية يوم أمس الخميس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم أمس، أن فيروس كورونا بات يُشكل « حال طوارئ صحية ذات بُعد دولي » .

كلمات البحث :الصين;فيروس كورونا;قتلى