الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 259 والإصابات تتجاوز 11 ألفا

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم السبت، تأكيد إصابة 11791 حالة بفيروس كورونا الجديد في 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانغ للانتاج والتعمير حتى نهاية يوم الجمعة، فيما توفي 259 شخصا بسبب الوباء.

وأكدت اللجنة الصينية للصحة في تقريرها اليومي أن هناك 1795 مريضا في حالة حرجة و17988 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس بنهاية يوم الجمعة.

هذا وخرج 243 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.

وشهد يوم الجمعة تسجيل 2102 حالة إصابة مؤكدة جديدة، و5019 حالة يشتبه فيها إلى جانب 46 وفاة، بما فيها 45 في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغتشينغ.

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