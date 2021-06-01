الصين تُسجّل أول إصابة بشرية بسلالة «إتش 10 إن 3» من إنفلونزا الطيور

أكدت اللجنة الوطنية للصحة الصينية في بيان لها اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بشرية بسلالة »H10 N3″ من إنفلونزا الطيور، لدى رجل يبلغ من العمر 41 عاما.

وبينت اللجنة بأن الرجل الذي يعيش في مدينة تشنجيانغ، نقل للمستشفى في 28 أفريل الماضي بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى، موضحة أنه تم التأكد من إصابته بسلالة « H10 N3″ من إنفلونزا الطيور في 28 ماي الماضي.

وكشفت اللجنة بأن هذه السلالة أقل عدوى نسبيا، وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية، مشيرة إلى أن حالة الرجل مستقرة بدرجة تمكنه من الخروج من المستشفى، كما لم تفض الملاحظة الطبية لمخالطيه إلى وجود حالات إصابة جديدة.

هذا وأوضحت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بشرية بسلالة « H10 N3″ في العالم من قبل.

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