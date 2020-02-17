الصين- كورونا: ارتفاع عدد الوفيات إلى 1770 شخصا وأكثر من 70 ألف مصاب

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين بلغ 1770 شخصا بنهاية أمس الأحد.

وزاد عدد الوفيات بالفيروس في إقليم هوبى بوسط البلاد 100 حالة يوم الأحد.

وسجلت الصين 2048 حالة إصابة جديدة بالفيروس فى أنحاء البلاد أمس الأحد ليصل العدد الإجمالى للإصابات إلى 70548 شخصا.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، عن إصابة 40 أمريكيا كانوا على متن السفينة السياحية الموبوءة « دايموند برينسيس » فى اليابان بفيروس كورونا.

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