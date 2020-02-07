الصين: كورونا تحصد أرواح 618 شخصا وتصيب أكثر من 22 ألف حالة

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد اليوم الجمعة، إلى 618 مواطناً، مع تسجيل إصابة 22112 حالة، من بينهم 817 غادروا المستشفى بعد تعافيهم.

يُشار إلى أن دفعة أولى من المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد بدئوا يوم أمس الخميس، بأخذ عقار « ريمديسيفير » المضاد للفيروسات.

وبين تساو بين رئيس برنامج التجارب السريرية للأدوية في الصين بأن العقار المذكور أظهر نشاطاً جيداً في مقاومة فيروسات مثل سارس و ميرس في تجارب سابقة أُجريت على الخلايا والحيوانات، كما تم تنفيذ تجاربه السريرية ضد الإصابة بالإيبولا في الخارج.

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