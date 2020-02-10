الصين: كورونا تفتك بأكثر من 900 شخص وتُصيب 40 ألف

اخر تحديث : 10/02/2020

الصين كورونا

حصد فيروس كورونا الجديد إلى حدود اليوم الاثنين، أرواح 908 أشخاص في الصين القارية، بينما تخطّى عدد المصابين بالوباء 40 ألف شخص بعدما سجّلت أكثر من ثلاثة آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
يُشار إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء أصبحت أكبر بكثير من تلك التي حصدها وباء سارس، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فريقا طبيا أمميا في طريقه إلى الصين للوقوف على سبل مكافحة الفيروس.


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