الصين: 80 وفاة و2744 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جرّاء فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 80 شخصا وتسجيل 2744 إصابة مؤكدة في كل أنحاء الصين، منها 1423 في مقاطعة هوبي وسط البلاد.

وكشفت وكالة شينخوا الصينية أن لجنة الدولة للتنمية والإصلاح خصصت أكبر مخطط اقتصادي في الصين، قيمته 300 مليون يوان أي حوالي 44 مليون دولار أمريكي لدعم جهود ووهان ضد فيروس كورونا الجديد .

وتم تخصيص الأموال من أجل بناء مستشفيين لتقديم العلاج الطبي للمرضى المصابين بالفيروس الجديد.

جدير بالذكر بأن مدينة ووهان -مركز إقليم هوبي- تخضع للحجر الصحي منذ الخميس الماضي بهدف الوقاية من انتشار المرض.

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