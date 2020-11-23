الفيفا تُوقف أحمد أحمد عن أي نشاط رياضي لـ5 سنوات

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين، رئيس الاتحاد الإفريقي الملغاشي أحمد أحمد 5 سنوات عن أي نشاط كروي بسبب قضايا فساد مالي.

وينص الإيقاف على منع أحمد أحمد من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم محليا ودولياً.

وأدانت الغرفة القضائية في لجنة الاخلاقيات أحمد رئيس الاتحاد القاري منذ 2017 وترشح مجدداً لولاية جديدة، بخرق عدة مواد متعلقة بـ « واجب الولاء.. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. إساءة استخدام المنصب » بالإضافة إلى « اختلاس الأموال ».

كما غرّمته مبلغ 200 ألف فرنك سويسري (نحو 220 ألف دولار).

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