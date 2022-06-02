المغرب: تسجيل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية اليوم الخميس، عن تسجيل حالة إصابة واردة من احدى الدول الأوروبية بمرض جدري القردة بالمغرب.

وبحسب الوزارة المغربية، فإن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية حيث يتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وشددت الوزارة على أن «جميع المخالطين للمصاب لم تظهر عليهم أية أعراض لحدود الساعة، كما تم اخطار منظمة الصحة العالمية ومسؤولي اللوائح الصحية العالمية بالدولة مصدر الحالة بنتائج التحاليل» .

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