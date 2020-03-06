المغرب يسجل ثاني إصابة بفيروس « كورونا »

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم أمس الخميس، عن تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس « كورونا » قادمة من إيطاليا.

وأوضحت الوزارة بأن المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن مصالح مديرية الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة ستقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.

كلمات البحث :إصابة;المغرب;كورونا