المغرب يعلّق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا

قررت المملكة المغربية اليوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، وذلك في إطار تتبع تطور وباء فيروس كورونا، وخاصة في القارة الأوروبية.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن أمس الخميس، أن دور الحضانة وكافة المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات، ستغلق أبوابها اعتبارا من الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر، سعيا إلى احتواء انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

يذكر أن فرنسا سجلت إلى حدود يوم أمس الخميس 2876 إصابة بالفيروس، و61 حالة وفاة.

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