المغرب يفوز على مالاوي ويتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

تأهل المنتخب المغربي مساء اليوم الثلاثاء، إلى ربع نهائي كاس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم المقامة بالكاميرون، بعد فوزه على منتخب مالاوي بنتيجة هدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما بملعب أحمد أهيجو في ياوندي.

وسجلت مالاوي هدف التقدم في الدقيقة 7 عن طريق مهانغو ثم أدرك يوسف النصيري التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ثم سجل أشرف حكيمي هدف الفوز في الدقيقة 70 بضربة حرة مباشرة رائعة.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب المغرب الفائز من المباراة بين مصر وساحل العاج المقرر إجراؤها الأربعاء في دوالا.

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