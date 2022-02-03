الممثلة المصرية عايدة عبد العزيز في ذمّة الله

أعلنت الفنانة نهال عنبر، مسؤولة الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، اليوم الخميس، وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز إثر أزمتها الصحية التي ألمت بها خلال الفترة الماضية عن عمر يناهز الـ 85 عاما.

وعايدة عبد العزيز عبد الرحمان ممثلة مصرية، من مواليد 27 أكتوبر 1930، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959.

من أهم أعمالها في المسرح عروض: (شىء في صدري، الأرض، شجرة الظلم، دونجوان، ثمن الحرية).

وكان للفنانة المصرية العديد من الأعمال السينمائية، ومن ذلك أفلام: (يوميات نائب في الأرياف) 1969، (شهد الملكة) 1985، (النمر والأنثى) 1987، (بوابة إبليس) 1993، (الواد محروس بتاع الوزير) 1999، و(هليوبوليس) 2010.

ومن أعمال عايدة عبد العزيز التليفزيونية، مسلسل: (زينب والعرش) 1979، (هالة والدراويش) 1990، (ضمير أبلة حكمت) 1991، (يوميات ونيس) 1994، (الفرار من الحب) 2000، (كناريا وشركاه) 2003، (موجة حارة) 2013.