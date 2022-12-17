المنتخب الكرواتي يُحرز المركز الثالث عقب فوزه على نظيره المغربي

أحرز المنتخب الكرواتي اليوم السبت، المركز الثالث في كأس العالم FIFA قطر 2022 عقب فوزه على نظيره المنتخب المغربي، بنتبجة 2-1.

وسجل كل من يوسكو غفارديول (07) وميسلاف أورسيتش (42) هدفي كرواتيا فيما كان هدف المنتخب المغربي بواسطة المدافع أشرف داري في الدقيقة التاسعة.

وكسب المنتخب المغربي الاحترام والتميز في كأس العالم وكان نداً قوياً لكرواتيا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا .

وقد أنهى المنتخب المغربي مشاركته في كأس العالم FIFA قطر 2022 بمركز رابع تاريخي.

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