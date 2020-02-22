الهند تكتشف حقولًا غنية بـ3 آلاف طن من الذهب الخام

أكدت مسؤولة حكومية في الهند اليوم السبت، أن بلادها اكتشفت حقول ذهب بها احتياطيات تتجاوز 3 آلاف طن في ولاية أوتار براديش، كبرى الولايات الهندية من حيث عدد السكان.

وتستخرج الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، ما يتراوح بين طنين وثلاثة أطنان من الذهب سنويا وتعتمد على الواردات باهظة الثمن لتلبية الطلب المحلي بالكامل تقريبا والذي بلغ 843 طنا سنويا في المتوسط على مدى السنوات العشر المنصرمة.

وتكلفت الهند العام الماضي أكثر من 31 مليار دولار لاستيراد الذهب، الذي يُستخدم بكثرة في صنع المجوهرات وتقديم القرابين للآلهة وفي حفلات الزواج المترفة، ليصبح بذلك الذهب ثاني أكبر معدن تستورده البلاد بعد النفط الخام.

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