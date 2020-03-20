اليوم: وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا اليوم الجمعة، إلى أكثر من 47 ألفا، بعد تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة إصابة جديدة، وتسجيل 627 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى أعداد الوفاة إلى 4032.

وقالت السلطات إن عدد المصابين في البلاد بلغ 47021 مصابا، شفي منهم 5129.

يذكر أن إيطاليا إحدى الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس عدد وفيات الصين.

كلمات البحث :إيطاليا;كورونا;وفيات