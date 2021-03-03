اليونيسيف تدعو الحكومات لإيلاء الأولوية لإعادة فتح المدارس

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف اليوم الأربعاء، الحكومات إلى وجوب إيلاء الأولوية لإعادة فتح المدارس وإعادة كل طفل إلى الصفوف المدرسية.

وأشارت المنظمة إلى أن المدارس ظلت مغلقة تماماً لأكثر من 168 مليون طفل في العالم لمدة عام كامل تقريباً بسبب الإغلاقات العامة الناجمة عن كوفيد-19، وفقاً لبيانات جديدة أصدرتها اليونيسف اليوم، علاوة على ذلك، خسر حوالي 214 مليون طفل في العالم، أو طفل واحد من كل 7 أطفال، أكثر من ثلاثة أرباع مدة التعليم وجهاً لوجه.

ويُظهر تحليل إغلاقات المدارس أن 14 بلداً في العالم أبقت مدارسها مغلقة على الأغلب ابتداءً من مارس 2020 وحتى فيفري 2021، ويقع ثلثا هذه البلدان في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وتؤثر هذه الإغلاقات على حوالي 98 مليون طالب مدرسة، ومن بين هذه البلدان الـ 14، أبقت بنما مدارسها مغلقة لأطول فترة، ويتبعها السلفادور، ثم بنغلاديش، ثم بوليفيا.

وأكدت المنظمة بأن إغلاقات المدارس تؤدي إلى تبعات مدمرة على تعليم الأطفال وعافيتهم. ويواجه الأطفال الأشد ضعفاً وأولئك غير القادرين على الحصول على التعلّم عن بُعد خطراً زائداً بألا يتمكنوا من العودة إلى مدارسهم أبداً، أو حتى أن يُجبروا على زواج الأطفال أو عمالة الأطفال.

ووفقاً لآخر البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، يواصل أكثر من 888 مليون طفل في العالم مواجهة تعطيلات لتعليمهم بسبب إغلاق المدارس التام أو الجزئي.