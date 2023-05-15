انتخابات الرئاسة التركية: أردوغان وكليجدار أوغلو إلى الدور الثاني

أعلن رئيس لجنة الانتخابات التركية أحمد ينار اليوم الإثنين، عن النتائج النهائية للجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التركية بعد فرز جميع الأصوات، لتكون البلاد على موعد جديد مع جولة إعادة.

وأوضح ينار أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 49.4 بالمئة وكمال كليجدار أوغلو على 44.96 بالمئة من الأصوات.

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم رجب طيب أردوغان كمال كليجدار أوغلو وسنان أوغان ومحرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز 100 بالمئة من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50 بالمئة، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

وستجري جولة الإعادة يوم 28 ماي الجاري، بعد أسبوعين من الآن تحديدا.

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