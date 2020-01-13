برشلونة يفسخ عقد فالفيردي ويُعيّن كيكي سيتين خلفا له

أعلن برشلونة الإسباني اليوم الاثنين، عن إقالة مدربه إرنستو فالفيردي وتعيين مدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتين للاشراف على الفريق خلفا له .

وكشف نادي برشلونة في بيان له بأنه « توصل مع كيكي سيتين لاتفاق للتعاقد معه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم حتى 30 جوان 2022″، على أن يعقد مؤتمرا صحافيا يوم غدٍ الثلاثاء للتوقيع على العقد في الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي.

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