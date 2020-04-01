بسبب كورونا.. السعودية تدعو للتريث قبل إبرام عقود الحج

دعا وزير الحج السعودي محمد صالح بنتن في تصريح لقناة الإخبارية السعودية اليوم الأربعاء، دول العالم إلى التريث قبل القيام بأي خطط للحج حتى تتضح الرؤية بشأن وباء كورونا، مؤكدا استعداد السعودية لخدمة الحجاج في كل الأحوال لكن الأولوية هي للحفاظ على سلامتهم.

وأكد الوزير السعودي أن سلطات بلاده أعادت المبالغ لمن حصلوا على تأشيرة العمرة ولم يعتمروا، موضحا أن المبالغ أعيدت إلى الجهات المتعاقد معها بشأن برامج العمرة.

وأضاف المتحدث بأن المملكة تقدم الرعاية لنحو 1200 معتمر لم يستطيعوا العودة لبلدانهم بسبب إغلاق المطارات جراء تفشي وباء كورونا.

وللتذكير فقد علّقت السلطات السعودية في 18 مارس الحالي الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين للحد من انتشار كورونا، كما قررت في الرابع من الشهر نفسه تعليق أداء العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، بعد أسبوع من تعليقها للمعتمرين من مختلف أرجاء العالم.

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