بعد فرنسا: ألمانيا ترصد إصابات بالسلالة الهندية

أعلنت وكالة الصحة الفرنسية في مقاطعة نوفيل أكيتين اليوم الخميس، رصد إصابة بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا في منطقة لو-إي-غارون لدى مريض « عائد من الهند » ، وهي الأولى بالبلاد.

من جهتها، أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الخميس، تسجيل إصابات عديدة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد.

وفي حديثه عن السلالة B.1.617 التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، قال مسؤول بوزارة الصحة الألمانية: « لدينا حالات معزولة في ألمانيا، وسننشر تقريرا جديدا بهذا الشأن غدا ».

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم الثلاثاء، رصد طفرة الفيروس هذه في 17 دولة، من بينها دول عديدة في أوروبا.

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