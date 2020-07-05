بعد معاناتها من فيروس كورونا: وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي

فارقت الفنانة المصرية رجاء الجداوي الحياة اليوم الأحد 5 جويلية 2020، عن 82 عاما بعد معاناة مع المرض جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت الجداوي قد أصيبت بالفيروس في ماي المنقصي، ثم نقلت بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد اضطر الفريق الطبي إلى وضع الجداوي على جهاز تنفس صناعي بأنبوبة حنجرية لتوصيل الهواء إلى الرئتين، عوضا عن جهاز تنفس صناعي موصول بجهاز ضخ الهواء المستمر للرئتين، بعد تدهور حالتها.

وقد أجرت الفنانة الراحلة منذ دخولها العزل الصحي بالمستشفى 3 مسحات تحاليل « pcr »، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضاً نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته إيجابية.

ورجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية، هي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا التي جسدت دورها لاحقاً في مسلسل « السندريلا » للمخرج سمير سيف.

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