بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022

أحرز الفرنسي كريم بنزيمة جائزة الكرة الذهبية لعام 2022 وذلك بعد المستوى الاستثنائي الذي قدمه مع ناديه ريال مدريد ولعبه دور البطولة في الفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتوج بنزيمة بالجائزة، بعد أن قام بالإعلان عن فوزه بها أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان.

وبات بنزيمة خامس لاعب فرنسي يتوج بهذه الجائزة بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزيدان (1998).

وقال بنزيمة بعد تسلمه جائزته « رؤية هذه الجائزة، هو فخر كبير بالنسبة إلي. أعود بالذاكرة عندما كنت طفلاً وكل الجهود التي بذلتها حتى أصل إلى هنا، لم استسلم أبداً ».

وأضاف « أنه حلم يتحقق لقد كبرت وكان هذا هدفي ».

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