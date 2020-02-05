تحطم طائرة ركاب بإسطنبول وانشطارها إلى 3 أجزاء

أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا على حسابه في تويتر مساء اليوم الأربعاء، أن فرق الإسعاف نقلت 139 جريحا إلى 18 مستشفى جراء تحطم طائرة الركاب قادمة من إزمير أثناء هبوطها العنيف في مطار « صبيحة غوكشن ».

يُشار إلى أن طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة تركية خاصة، على متنها 177 راكب تحطمت عقب هبوطها بشكل عنيف في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول، ما أدى لانشطارها إلى 3 أجزاء.

كلمات البحث :إسطنبول;طائرة ركاب