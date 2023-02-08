تركيا: ارتفاع عدد وفيات الزلزال إلى 6234 شخصا

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في تصريح أدلى به من مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية « آفاد » بالعاصمة أنقرة مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 6234 شخصا، فيما بلغ عدد الإصابات 37 ألفا و11.

وقال المتحدث إن الفرق المعنية فتحت جميع الطرق أمام وصول الدعم اللوجستي لمنطقة الزلزال، مبرزا بأن عدد المباني التي تدمرت بفعل الزلزال بلغ 5 آلاف و775.

وأشار أوقطاي إلى إنقاذ حوالي 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض.

وأضاف أوقطاي أن 16 ألفا و139 شخصا في فرق البحث والإنقاذ يواصلون مهامهم في المناطق المنكوبة، معلنا وصول 3251 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وأن حوالي 2400 عنصرا إضافيا سيأتون من عدد من البلدان.

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