تركيا.. زلزال ثان بقوة 5.1 درجات في بحر إيجة

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية « آفاد » اليوم الجمعة، حدوث زلزال ثان بقوة 5.1 درجات في بحر إيجة، قبالة سواحل ولاية آيدن، غربي البلاد.

وقالت « آفاد » عبر موقعها الإلكتروني، إن زلزالا ثانيا بقوة 5.1 درجات وقع قرب قضاء « قوش أداسي » في آيدن.

وأضافت أن الزلزال وقع على الساعة 18:14 (15:14 تغ)، على عمق 7.73 كيلومترات، ومسافة 20.3 كيلومترا عن « قوش أداسي ».

يُشار إلى أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم ولاية إزمير غربي تركيا مخلفا أكثر من 300 جريح و6 قتلى في حصيلة أولية.

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