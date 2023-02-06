تركيا: وفاة 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، وفاة 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الاثنين وبلغت شدته 7.4 درجات.

وأوضح أوقطاي أن المدارس والمساكن الجامعية لم تتضرر من الزلزال، فيما أعلن تعطيل المدارس في 10 ولايات لمدة أسبوع بسبب الزلزال.

وأضاف المتحدث أنه تم إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال.

وأفاد أنه تم إغلاق مطار هطاي وتوقيف حركة الطيران المدني في ولايتي قهرمان مرعش وعنتاب.

كما أشار المتحدث إلى أن الجهات المعنية قامت بإيقاف إمداد مناطق عدة بالغاز الطبيعي بسبب الزلزال.

وتابع: « سيتم تنسيق المساعدات بإشراف إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية وتوزيعها على المتضررين من الزلزال ».

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