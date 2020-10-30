تركيا: 6 قتلى و257 جريحا في زلزال أدى لانهيار 12 مبنى بأزمير

اخر تحديث : 30/10/2020

زلزال تركيا

ضرب اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير غربي تركيا، مخلفاً خسائر في الأرواح والبنى التحتية، إضافة إلى تسببه في « تسونامي » جزئي.
وأدى الزلزال في حصيلة محينة أعلنت عنها لقناة التركية الأولى TRT1، إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 257 بجروح جراء انهيار 12 مبنى.
وكان مركز الزلزال يبعد نحو 17 كم قبالة ساحل إقليم إزمير على عمق 16 كيلومترا.


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