تركيا: 6 قتلى و257 جريحا في زلزال أدى لانهيار 12 مبنى بأزمير

ضرب اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير غربي تركيا، مخلفاً خسائر في الأرواح والبنى التحتية، إضافة إلى تسببه في « تسونامي » جزئي.
وأدى الزلزال في حصيلة محينة أعلنت عنها لقناة التركية الأولى TRT1، إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 257 بجروح جراء انهيار 12 مبنى.
وكان مركز الزلزال يبعد نحو 17 كم قبالة ساحل إقليم إزمير على عمق 16 كيلومترا.
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