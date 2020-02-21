تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة، عن التثبت من احدى الاصابات بفيروس كورونا في لبنان.

وتعهد وزير الصحة اللبناني حمد حسن بالسعي لفحص كل الوافدين إلى لبنان لرصد أيّ حالة كورونا، مؤكّداً أنه « لا حجز في المستشفيات إلا للحالات التي تعاني من أعراض طبية.

وأشار وزير الصحة إلى أن كلّ الحالات سوف تتابع في مكان الحجر، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بديناميكية مع فريق العمل الوزاري إضافة إلى الجمعيات المتعاونة.

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