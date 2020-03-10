تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن الحالة الثانية، التي تم تسجيل إصابتها بفيروس « كوفيد 19″ بالدار البيضاء، قد توفيت اليوم.

وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق بالمرأة البالغة من العمر 89 سنة، التي وافتها المنية على الساعة 12.45 دقيقة، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى.

وأضاف المصدر ذاته أنه « رغم تدخلات طاقم طبي، متكون من أساتذة متخصصين في الأمراض التعفنية وعلم الفيروسات والإنعاش وتخصصات أخرى، فإن المريضة سلمت روحها للباري عز وجل ».

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