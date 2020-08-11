تعليق منظمة الصحة العالمية على أول لقاح روسي لكورونا

علّقت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، على إعلان روسيا، التوصل للقاح ضد وباء كوفيد-19، مذكّرةً بأن « المرحلة التي تسبق الترخيص » والترخيص للقاح يخضعان لآليات « صارمة ».

وقال المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو إن المنظمة على تواصل وثيق مع السلطات الروسية والمحادثات تتواصل، مبينا بأن المرحلة التي تسبق الترخيص لأي لقاح تمرّ عبر آليات صارمة.

وأوضح المتحدث بأن « مرحلة ما قبل الترخيص تتضمن مراجعة وتقييما لكل بيانات السلامة والفعالية المطلوبة التي جمعت خلال مرحلة التجارب السريرية ».

وأشار المتحدث إلى أنه بالإضافة إلى المصادقة التي تمنحها الجهات المختصة في كل بلد، « وضعت منظمة الصحة العالمية آلية ترخيص مسبق للقاحات ولكن أيضاً للأدوية. يطلب المصنعون الترخيص المسبق لمنظمة الصحة العالمية لأنه بمثابة ضمان للنوعية ».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن خلال الاجتماع الحكومي اليوم الثلاثاء، اكتشاف لقاح روسي ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إحدى بناته تلقت تطعيما ضد الفيروس التاجي في العالم وشاركت عمليا في تجربة اللقاح.

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