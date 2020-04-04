تل أبيب: 42 حالة وفاة و7589 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة صحة كيان الاحتلال الصهيوني اليوم السبت، تسجيل 550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 7589 مصابا.

وأكدت الوزارة أن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 42 حالة، فيما لا يزالوا 115 شخصا في حالة خطرة، ومن بينهم 98 شخصا تم وضعهم تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت بعض المناطق التي يقطنها اليهود المتشددون « مناطق محظورة » وفرضت إغلاقا كاملا عليها بعدما أقرت الحكومة حالة الطوارئ الصحية.

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