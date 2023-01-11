جرحى طعنا بسكين في محطة للقطارات بباريس

أُصيب عدة أشخاص اليوم الأربعاء، بجروح في هجوم بسكين في محطة « غار دي نور » بباريس.

وتمكنت الشرطة الفرنسية من اعتقال المهاجم في المحطة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان على تويتر إن الشرطة نجحت في تحييد المهاجم، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

ووقع الحادث قرابة الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش) داخل المحطة.

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