حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة

بدأ حجاج بيت الله الحرام الطواف حول الكعبة المشرفة صباح اليوم الجمعة، لتأدية طواف الإفاضة، بعد أن أنهوا رمي جمرة العقبة.

وقد توجه حجاج بيت الله الحرام في وقت سابق، اليوم العاشر من ذي الحجة، الذي يصادف اليوم أول أيام عيد الأضحى، إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، بعد نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة.

ويأتي رمي الجمار تذكيراً بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه.

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