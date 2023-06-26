حجاج بيت الله يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

بدأ ضيوف الرحمن، اليوم الاثنين -الثامن من ذي الحجة-، مناسك الحج بقضاء يوم التروية في مشعر منى.

وتجري عملية تفويج حجاج الخارج إلى مشعر منى وفق مسارات وأوقات محددة، وسط تشديدات أمنية مكثفة لمنع دخول أي سيارة أو حافلة لا تحمل تصريحا بدخول المشاعر المقدسة.

وقد كشف رئيس وحدة التفويج في وزارة الحج والعمرة محمد القرني في تصريح لقناة « العربية » أن هناك مليونا و50 ألف حاج، يتم نقلهم منذ مساء الأحد وعلى مدار 14 ساعة، بدءًا من الساعة 8 مساء الأحد وحتى العاشرة صباح الاثنين الثامن من ذي الحجة، للدخول إلى مشعر منى، خلال توقيت معين وتحديد الطرق لكل حافلة، حتى نضمن انسيابية الحركة المرورية دون تأخير، حيث تمثل هذه المجوعة، 60% من حجاج الخارج.

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