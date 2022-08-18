حرائق الغابات في الجزائر تتسبب بوفاة 38 شخصاً

أسفرت حرائق الغابات العنيفة في الأيام الأخيرة في الجزائر عن مقتل 38 شخصاً على الأقل، حسب حصيلة جديدة للضحايا حُينت اليوم.

وقد سجلت المديرية العامة للجماية المدنية، 118 حريقا بـ21 ولاية خلال 24 ساعة الأخيرة، كما تم ارسال 1700 عون حماية و 280 شاحنة إخماد للولايات المتضررة.

وقال وزير الداخلية كامل بلجود للتلفزيون الرسمي الجزائري إن « الحرائق تسببت في اتلاف نحو 1800 هكتار من الأحراش و 800 هكتار من الثروة الغابية في ولايات الطارف وسطيف وسوق أهراس وجيجل وسكيكدة وتيبازة ».

من جهتها، أمرت وزارة العدل، اليوم الخميس، بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول حرائق الغابات التي مست ولايات شرقية وذلك للتأكد من مصدرها إن كان إجراميا .

وجاء في بيان الوزارة أنه « على إثر الحرائق التي مست بعض ولايات الوطن، التي أدت إلى وقوع العديد من الوفيات وإتلاف المساحات الغابية والبنايات، أمرت نيابات الجمهورية المختصة بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول هذه الوقائع. للتأكد من مصدرها إن كان إجراميا وتحديد الفاعلين عند الاقتضاء، قصد متابعتهم قضائيا بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه الأفعال وطبقا لقوانين الجمهورية ».

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